Festival Graines de Moutards ! Figeac

Informations pratiques

Figeac

Festival Graines de Moutards !

Divers lieux du Grand Figeac Figeac Lot

Tarif : 3 – 3 – 9 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06 05:00:00

fin : 2027-02-15 23:59:00

Date(s) :

2027-02-06 2027-02-07 2027-02-08 2027-02-09 2027-02-10 2027-02-11 2027-02-12 2027-02-13 2027-02-14 2027-02-15 2027-02-16 2027-02-17 2027-02-18 2027-02-19 2027-02-20 2027-02-21

La quinzaine culturelle à énergie positive !

Pendant les vacances de février, la quinzaine culturelle Graines de Moutards vient dégeler les frimas de l’hiver à travers un programme de près d’une centaine de rendez vous concoctés par un collectif d’acteurs culturels locaux.

Musique, cinéma, art contemporain, patrimoine, science, théâtre, danse, écriture et lecture… découvrez une programmation d’ateliers, de projections, de spectacles en tous genres spécialement destinés aux marmots et à leur famille !

L’édition passée, vous avez fait la fête comme jamais déguisements déjantés, dancefloors enflammés et grandes tablées !

Encore quelques mois de patience pour découvrir le thème de cette année..

La quinzaine culturelle à énergie positive !

Pendant les vacances de février, la quinzaine culturelle Graines de Moutards vient dégeler les frimas de l’hiver à travers un programme de près d’une centaine de rendez vous concoctés par un collectif d’acteurs culturels locaux.

Musique, cinéma, art contemporain, patrimoine, science, théâtre, danse, écriture et lecture… découvrez une programmation d’ateliers, de projections, de spectacles en tous genres spécialement destinés aux marmots et à leur famille !

L’édition passée, vous avez fait la fête comme jamais déguisements déjantés, dancefloors enflammés et grandes tablées !

Encore quelques mois de patience pour découvrir le thème de cette année… Une chose est sûre, vous ne serez pas déçu !

.

Divers lieux du Grand Figeac Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 info@tourisme-figeac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Positive Energy! Cultural Fortnight!

During the February break, the “Graines de Moutards” cultural fortnight will help thaw away the winter chill %E0 through a program of nearly a hundred events put together by a collective of local cultural actors.

Music, film, contemporary art, heritage, science, theater, dance, writing, and reading? Discover a lineup of workshops, screenings, and performances of all kinds specially designed for kids and their families!

Last year, you partied like never before: wild costumes, sizzling dance floors, and huge feasts!

Just a few more months to go before we reveal this year’s theme…

L’événement Festival Graines de Moutards ! Figeac a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Figeac