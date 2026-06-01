Festival “Guitares en Cévennes”, Église romane, Saint-Jean-de-Valériscle
Festival “Guitares en Cévennes”, Église romane, Saint-Jean-de-Valériscle dimanche 14 juin 2026.
Festival “Guitares en Cévennes” Dimanche 14 juin, 18h00 Église romane Gard
Entrée libre, participation au chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T20:00:00+02:00
Église romane Place de l’église, 30960 Saint-Jean-de-Valériscle Saint-Jean-de-Valériscle 30960 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 59 43 02 63 »}, {« type »: « email », « value »: « festivalguitareencevennes@gmail.com »}]
Concert de clôture avec Gabriel Cubas, Arnaud Dumond, Elena Roman, Marek Orszulik, Daniel Torres Tear et Luis Soria.