Repas paëlla, Église romane, Saint-Jean-de-Valériscle
Repas paëlla, Église romane, Saint-Jean-de-Valériscle dimanche 21 juin 2026.
Repas paëlla Dimanche 21 juin, 12h00 Église romane Gard
Entrée, plat dessert à 29 €. Boissons non comprises.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T14:30:00+02:00
Église romane Place de l’église, 30960 Saint-Jean-de-Valériscle Saint-Jean-de-Valériscle 30960 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 03 89 88 »}, {« type »: « email », « value »: « auberge.latournelle@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.auberge-la-tournelle.fr »}]
Organisé par l’Auberge la Tournelle.
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