Repas paëlla, Église romane, Saint-Jean-de-Valériscle

Repas paëlla Dimanche 21 juin, 12h00 Église romane Gard

Entrée, plat dessert à 29 €. Boissons non comprises.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T14:30:00+02:00

Église romane Place de l’église, 30960 Saint-Jean-de-Valériscle Saint-Jean-de-Valériscle 30960 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 03 89 88 »}, {« type »: « email », « value »: « auberge.latournelle@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.auberge-la-tournelle.fr »}]

Organisé par l’Auberge la Tournelle.