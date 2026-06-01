Spectacle : “Humanistes, les grands discours de Mirabeau à Badinter”, Les Terrasses, gîtes en Cévennes, Saint-Jean-de-Valériscle

Spectacle : “Humanistes, les grands discours de Mirabeau à Badinter” Samedi 13 juin, 20h00 Les Terrasses, gîtes en Cévennes Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:30:00+02:00

Les Terrasses, gîtes en Cévennes 14 rue Basse, 30960 Saint-Jean-de-Valériscle Saint-Jean-de-Valériscle 30960 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 38 69 75 41 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maquis-culturel.fr »}]

Proposé par le Maquis Culturel, avec Pierre Jouvencel. Spectacle