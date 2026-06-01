Les Foulées de l’Auzonnet, Square Fernand Gineste, Saint-Jean-de-Valériscle

Les Foulées de l’Auzonnet Dimanche 7 juin, 08h00 Square Fernand Gineste Gard

10 €, gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

10h, départ course nature (10 km) ; à 10h15, course 3 ans et plus ; à 10h30, course 11-15 ans (2 km).

Inscription sur place dès 8h ou sur chronogard.fr

Square Fernand Gineste 30960 Saint Jean de Valériscle Saint-Jean-de-Valériscle 30960 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 99 82 32 65 »}, {« type »: « email », « value »: « j.fernandez@mairiesjv.fr »}] [{« link »: « https://chronogard.fr/?action=event&id=94 »}]

Épreuve comptant pour le Challenge Alès Agglo des courses à pied. Course à pied Challenge Alès Agglo