Festival hébé Auberge Landaise Mont-de-Marsan
vendredi 28 août 2026 · Auberge Landaise · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Festival hébé
Auberge Landaise 328 Rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Le festival féministe HÉBÉ! porté par team sama revient pour une sixième édition autour de la thématique des services publics et de la dignité humaine.
La programmation s’applique à parler au plus grand nombre conversations, ateliers, exposition, cabaret queer, concerts, artisanat et village associatif, des temps d’échanges variés avec des auteurices, journalistes, artistes… Il y aura également des activités pour les enfants, une buvette, de quoi se restaurer et un vide-dressing. Toutes les conversations programmées sont interprétées en Langue des Signes Française. Le festival est pensé pour répondre à des besoins, des centres d’intérêts mais aussi créer des rencontres, des espaces de découvertes et d’apprentissages collectifs. Dans un souci d’inclusivité et de visibilité, chères à team sama, les auteurices, journalistes, artistes ou intervenant·es qui prennent part au festival sont d .
Auberge Landaise 328 Rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 18 86 53 samanuscrit@gmail.com
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English : Festival hébé
L’événement Festival hébé Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Mont-de-Marsan
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