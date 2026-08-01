Festival hébé Auberge Landaise Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Festival hébé

Auberge Landaise 328 Rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Le festival féministe HÉBÉ! porté par team sama revient pour une sixième édition autour de la thématique des services publics et de la dignité humaine.

La programmation s’applique à parler au plus grand nombre conversations, ateliers, exposition, cabaret queer, concerts, artisanat et village associatif, des temps d’échanges variés avec des auteurices, journalistes, artistes… Il y aura également des activités pour les enfants, une buvette, de quoi se restaurer et un vide-dressing. Toutes les conversations programmées sont interprétées en Langue des Signes Française. Le festival est pensé pour répondre à des besoins, des centres d’intérêts mais aussi créer des rencontres, des espaces de découvertes et d’apprentissages collectifs. Dans un souci d’inclusivité et de visibilité, chères à team sama, les auteurices, journalistes, artistes ou intervenant·es qui prennent part au festival sont d .

Auberge Landaise 328 Rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 18 86 53 samanuscrit@gmail.com

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English : Festival hébé

L’événement Festival hébé Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Mont-de-Marsan