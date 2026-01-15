Festival Hoka les Templiers (trail) 2026 VILLAGE route de Millau Plage au pied du Domaine de St Estève Millau

Festival Hoka les Templiers (trail) 2026

VILLAGE route de Millau Plage au pied du Domaine de St Estève Festival HOKA les Templiers Millau Aveyron

Début : Vendredi 2026-10-15

fin : 2026-10-18

2026-10-15

32 ans en 2026 !

HOKA LES TEMPLIERS

32éme édition

Nouvelle course 2026

ROCK’VOIZINE la nouveauté 2026, le Causse Noir en intégral au départ de St André de Vézines soit 48 km

Un nom sympa qui s’impose à nos oreilles…

Un parcours qui découle de causse …

Le feu vert de St André de Vézines lieu de départ…

Et l’envie d’une petite nouveauté…

Voici donc la Rock’Voizine qui enrichie le programme des Templiers.

Il s’agit d’une traversée intégrale du Causse Noir, longue de 48 km et 1800 m+ entre St-André de Vézines et Millau soit un parcours totalement indépendant des autres courses du vendredi avec une belle surprise, le passage dans la boîte aux lettres.

Départ vendredi 16 octobre 6h

3 ravitaillements avec assistance interdite dont 1 où les accompagnants sont interdits (accès impossible en pleine nature) et 2 où les accompagnants sont autorisés

3 BH calculées sur une moyenne de 6 km/heure

Uniquement 400 dossards distribués

