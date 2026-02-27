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FESTIVAL INTERFOLK 48 Langogne

FESTIVAL INTERFOLK 48 Langogne

FESTIVAL INTERFOLK 48 Langogne mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Pré de la Foire

Ville : 48300 Langogne

Département : Lozère

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif : 60 60 Adulte

Langogne

FESTIVAL INTERFOLK 48

Pré de la Foire Langogne Lozère

Tarif : 60 – 60 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-21

25ème édition Interfolk 48, Festival International de musiques, chants, danses et cultures du Monde durant 4 jours.
Vivez un véritable tour du monde culturel à travers les spectacles des groupes folkloriques de différents pays.
25ème édition Interfolk 48, Festival International de musiques, chants, danses et cultures du Monde durant 4 jours.
Vivez un véritable tour du monde culturel à travers les spectacles des groupes folkloriques de différents pays.   .

Pré de la Foire Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35  langogneenfete@gmail.com

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English :

25th Interfolk 48, International Festival of music, song, dance and culture from around the world over 4 days.
Experience a real cultural world tour through performances by folk groups from different countries.

L’événement FESTIVAL INTERFOLK 48 Langogne a été mis à jour le 2026-02-27 par 48-OT Langogne

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