FESTIVAL INTERFOLK 48 Langogne
FESTIVAL INTERFOLK 48 Langogne mardi 21 juillet 2026.
Langogne
FESTIVAL INTERFOLK 48
Pré de la Foire Langogne Lozère
Tarif : 60 – 60 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-21
25ème édition Interfolk 48, Festival International de musiques, chants, danses et cultures du Monde durant 4 jours.
Vivez un véritable tour du monde culturel à travers les spectacles des groupes folkloriques de différents pays.
25ème édition Interfolk 48, Festival International de musiques, chants, danses et cultures du Monde durant 4 jours.
Vivez un véritable tour du monde culturel à travers les spectacles des groupes folkloriques de différents pays. .
Pré de la Foire Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35 langogneenfete@gmail.com
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English :
25th Interfolk 48, International Festival of music, song, dance and culture from around the world over 4 days.
Experience a real cultural world tour through performances by folk groups from different countries.
L’événement FESTIVAL INTERFOLK 48 Langogne a été mis à jour le 2026-02-27 par 48-OT Langogne
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