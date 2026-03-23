Festival International de Colmar Broadway Family Show Colmar
Festival International de Colmar Broadway Family Show Colmar mardi 14 juillet 2026.
Festival International de Colmar Broadway Family Show
place du 2 Février Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Depuis quelques années, Natalie Dessay explore de nouvelles façons de faire vivre la musique, multipliant les projets où se rencontrent théâtre, chanson, jazz et répertoire classique. Elle revient cette fois avec un programme en famille , entourée de son mari et de ses enfants, pour célébrer l’univers irrésistible des comédies musicales de Broadway. Dans ce programme haut en couleur, elle revisite les grandes pages d’Irving Berlin, Leonard Bernstein, Michel Legrand, Stephen Sondheim, sans oublier l’incontournable George Gershwin, pionnier du dialogue entre jazz et musique savante. Le tout aux côtés de leurs complices Benoît Dunoyer de Segonzac, Nicolas Montazaud et Yvan Cassar. Une soirée de joie partagée pour terminer de la manière la plus festive qui soit cette nouvelle édition du Festival international de Colmar.
Soprano Natalie Dessay
Baryton Laurent Naouri
Chanteuse Neima Naouri
Chant & Saxophone Tom Naouri
Contrebasse Benoit Dunoyer de Segonzac
Percussions Nicolas Montazaud
Piano Yvan Cassar
Programme
Cole Porter: Night and day
Irving Berlin: You’re just in love
Cy Coleman: What you don t know about women
Cole Porter: So in love
Jerry Hermann: So long dearie Love is only love It only takes a moment
Frank Loesser: Luck be a lady tonight
Ager/Arlen: Happy days/Get happy
Michel Legrand: You must believe in spring What are you doing the rest of your life Mother and child Piece of sky
John Kander: I don’t care much
Stephen Sondheim: Send in the clowns
Leonard Bernstein: West side story overture Somewhere Somethin’s comin I feel pretty A boy like that Maria Tonight
Gilbert O’Sullivan: Alone again
Carole King: You’ve got a friend
Charlie Chaplin: Smile
Irving Berlin: No business like show business .
place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com
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English :
L’événement Festival International de Colmar Broadway Family Show Colmar a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Colmar
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