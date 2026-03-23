Festival International de Colmar Broadway Family Show Colmar

Festival International de Colmar Broadway Family Show

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Depuis quelques années, Natalie Dessay explore de nouvelles façons de faire vivre la musique, multipliant les projets où se rencontrent théâtre, chanson, jazz et répertoire classique. Elle revient cette fois avec un programme en famille , entourée de son mari et de ses enfants, pour célébrer l’univers irrésistible des comédies musicales de Broadway. Dans ce programme haut en couleur, elle revisite les grandes pages d’Irving Berlin, Leonard Bernstein, Michel Legrand, Stephen Sondheim, sans oublier l’incontournable George Gershwin, pionnier du dialogue entre jazz et musique savante. Le tout aux côtés de leurs complices Benoît Dunoyer de Segonzac, Nicolas Montazaud et Yvan Cassar. Une soirée de joie partagée pour terminer de la manière la plus festive qui soit cette nouvelle édition du Festival international de Colmar.

Soprano Natalie Dessay

Baryton Laurent Naouri

Chanteuse Neima Naouri

Chant & Saxophone Tom Naouri

Contrebasse Benoit Dunoyer de Segonzac

Percussions Nicolas Montazaud

Piano Yvan Cassar

Programme

Cole Porter: Night and day

Irving Berlin: You’re just in love

Cy Coleman: What you don t know about women

Cole Porter: So in love

Jerry Hermann: So long dearie Love is only love It only takes a moment

Frank Loesser: Luck be a lady tonight

Ager/Arlen: Happy days/Get happy

Michel Legrand: You must believe in spring What are you doing the rest of your life Mother and child Piece of sky

John Kander: I don’t care much

Stephen Sondheim: Send in the clowns

Leonard Bernstein: West side story overture Somewhere Somethin’s comin I feel pretty A boy like that Maria Tonight

Gilbert O’Sullivan: Alone again

Carole King: You’ve got a friend

Charlie Chaplin: Smile

Irving Berlin: No business like show business .

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com

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L’événement Festival International de Colmar Broadway Family Show Colmar a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Colmar