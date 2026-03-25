Festival International de Colmar Casse-Noisette et moi: Alexandra Dariescu Colmar
Festival International de Colmar Casse-Noisette et moi: Alexandra Dariescu Colmar samedi 11 juillet 2026.
Festival International de Colmar Casse-Noisette et moi: Alexandra Dariescu
3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le concert famille du festival est toujours attendu avec beaucoup d’impatience par petits et grands ! Cette année, Alexandra Dariescu, talentueuse pianiste roumaine, nous propose un spectacle féerique où la célèbre musique de Tchaïkovski se mêle à une extraordinaire création visuelle.
Musique, danse, animations numériques et effets visuels dessinés à la main, accompagnent la pianiste et une ballerine sur scène pour une version revisitée du conte.
La musique comprend 15 mouvements virtuoses de la partition originale de Tchaïkovski, arrangés par Mikhaïl Pletnev, Stepan Esipoff, Percy Grainger et trois nouvelles adaptations de Gavin Sutherland.
Ce conte moderne a été joué plus de 75 fois dans le monde entier depuis sa création en 2017 et acclamé par la critique internationale.
Ce monde fantastique promet d’être un régal visuel pour tous !
Piano Alexandra Dariescu
Danse Désirée Ballantyne .
3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com
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English :
L’événement Festival International de Colmar Casse-Noisette et moi: Alexandra Dariescu Colmar a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de Colmar
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