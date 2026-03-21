Festival International de Colmar Complicité audacieuse Duo Argos

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06 18:00:00

fin : 2026-07-06 19:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Concert accordéon et guitare.

Julien Beautemps et Sotiris Athanasiou sont des fidèles du festival ! Ils ont enthousiasmé le public colmarien lors de leurs concerts en solo en 2023 et 2024. Cet été, ils reviennent mais en duo !

Ces deux virtuoses au sein du Duo Argos allient humour et exécution éblouissante des chefs-d’œuvre à travers des arrangements d’une étonnante inventivité. L’accordéon flamboyant de Julien Beautemps et la guitare inspirée de Sotiris Athanasiou traversent les genres et les époques et tous les deux sont d’ailleurs les auteurs des arrangements de certaines des pièces jouées ce midi.

De La Flûte enchantée miniature au Boléro arrangé par Julien Beautemps lui-même ; de la fièvre bleu nuit de la Rhapsody in Blue au lyrisme d’Epitafios ou l’ivresse de Libertango, chaque arrangement ouvre un monde nouveau.

Un programme kaléidoscope, audacieux et jubilatoire, où dialoguent l’élégance du classique et l’énergie du jazz et des musiques du monde.

Ce programme “Masterworks” est d’ailleurs sorti en CD fin 2025 nul doute qu’ils auront à coeur de vous le dédicacer après le concert !

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart: La flûte enchantée de poche (arr. J. Beautemps)

Geroge Gershwin: Rhapsody in blue (arr. J. Beautemps)

Maurice Ravel: Boléro (arr. J. Beautemps)

Astor Piazzolla: Libertango (arr. S. Athanasiou)

Miki Theodorakis: Epitafios (arr. S. Athanasiou)

Chick Corea: Spain (arr. S. Athanasiou) .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com

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English :

Accordion and guitar concert.

L’événement Festival International de Colmar Complicité audacieuse Duo Argos Colmar a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de Colmar