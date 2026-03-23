Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents: Léontine Maridat-Zimmerlin & Louis Dechambr Colmar

Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents: Léontine Maridat-Zimmerlin & Louis Dechambr

grand rue Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 12:30:00

fin : 2026-07-07 14:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Concert alliant piano et chant avec une chanteuse Mezzo soprano

Le duo Zimmerlin-Dechambre est né d’une amitié et d’un sens commun de la musique.

Après quelques projets au CNSMDP, Louis et Léontine se retrouvent au sein de la promotion Génération Opéra 2025-2026. C’est le début d’une collaboration sur le long terme. Ainsi, le duo remporte le 1er prix du Concours Clermont-Auvergne Opéra et se produit régulièrement dans des programmes variés. Léontine Mardiat-Zimmerlin, académicienne de l’opéra Comique 2024-2025, est artiste Adami 2025. Cette nouvelle saison, elle fait ses débuts au Capitole de Toulouse, au Théâtre des Champs-Elysées, et à Tenerife. De son côté, Louis Dechambre intègre l’académie de l’Opéra national de Paris 2025-2026.

Programme

Gabriel Fauré: La chanson d’Ève, op. 95 (ext. n°1) Paradis

Clara Schumann: Six Lieder, op. 13 n° 1 à 4 Ihr Bildnis Sie liebten sich beide Liebeszauber Der Mond kommt still gegangen

Gabriel Fauré: Trois mélodies, op. 18 Nell Voyageur Automne

Felix Mendelssohn: Kinderszenen, op. 15 (extrait), Träumerei

Piotr Ilitch Tchaïkovski: Six romances, op 73 (ext. n°6) et 38 (ext. n°2,3,6)

Piotr Ilitch Tchaïkovski: Six romances, op 38

Alberto Ginastera: Dos canciones, op. 3 Canción a la luna lunanca Canción al árbol del olvido

G. Enesco: Trois mélodies, op. 4 Le désert Le Galop Soupir

Gabriel Fauré: Après un rêve, op. 7 n°1 .

grand rue Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert combining piano and vocals with a mezzo soprano singer

L’événement Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents: Léontine Maridat-Zimmerlin & Louis Dechambr Colmar a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Colmar