Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents: Léontine Maridat-Zimmerlin & Louis Dechambr Colmar
Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents: Léontine Maridat-Zimmerlin & Louis Dechambr Colmar mardi 7 juillet 2026.
Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents: Léontine Maridat-Zimmerlin & Louis Dechambr
grand rue Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 12:30:00
fin : 2026-07-07 14:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Concert alliant piano et chant avec une chanteuse Mezzo soprano
Le duo Zimmerlin-Dechambre est né d’une amitié et d’un sens commun de la musique.
Après quelques projets au CNSMDP, Louis et Léontine se retrouvent au sein de la promotion Génération Opéra 2025-2026. C’est le début d’une collaboration sur le long terme. Ainsi, le duo remporte le 1er prix du Concours Clermont-Auvergne Opéra et se produit régulièrement dans des programmes variés. Léontine Mardiat-Zimmerlin, académicienne de l’opéra Comique 2024-2025, est artiste Adami 2025. Cette nouvelle saison, elle fait ses débuts au Capitole de Toulouse, au Théâtre des Champs-Elysées, et à Tenerife. De son côté, Louis Dechambre intègre l’académie de l’Opéra national de Paris 2025-2026.
Programme
Gabriel Fauré: La chanson d’Ève, op. 95 (ext. n°1) Paradis
Clara Schumann: Six Lieder, op. 13 n° 1 à 4 Ihr Bildnis Sie liebten sich beide Liebeszauber Der Mond kommt still gegangen
Gabriel Fauré: Trois mélodies, op. 18 Nell Voyageur Automne
Felix Mendelssohn: Kinderszenen, op. 15 (extrait), Träumerei
Piotr Ilitch Tchaïkovski: Six romances, op 73 (ext. n°6) et 38 (ext. n°2,3,6)
Piotr Ilitch Tchaïkovski: Six romances, op 38
Alberto Ginastera: Dos canciones, op. 3 Canción a la luna lunanca Canción al árbol del olvido
G. Enesco: Trois mélodies, op. 4 Le désert Le Galop Soupir
Gabriel Fauré: Après un rêve, op. 7 n°1 .
grand rue Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com
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English :
Concert combining piano and vocals with a mezzo soprano singer
L’événement Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents: Léontine Maridat-Zimmerlin & Louis Dechambr Colmar a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Colmar
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