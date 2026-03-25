Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents: Masaki Morishita Colmar
Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents: Masaki Morishita Colmar mercredi 8 juillet 2026.
Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents: Masaki Morishita
grand rue Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 12:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
À travers les Sonates pour violon seul d’Eugène Ysaÿe et les Six études à plusieurs parties de Heinrich Wilhelm Ernst, Masaki Morishita explore l’art fascinant de la polyphonie au violon, où un seul instrument donne l’illusion de plusieurs voix.
Formé au Japon puis au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans la classe d’Olivier Charlier, Masaki Morishita est reconnu pour la sincérité de son jeu et la richesse de sa palette sonore.
La rigueur et son excellence artistique lui valent d’être lauréat du Prix de la Fondation Safran pour la Musique 2024, et d’être sélectionné pour la promotion Lili et Nadia Boulanger 2024/2025 de l’Académie Jaroussky.
En France et à l’international, il se produit aussi bien en soliste qu’en musique de chambre et joue actuellement un violon Giovanni Grancino de 1698.
Violon Masaki Morishita
Programme
Eugène Ysaÿe: Sonate pour violon seul n°1 en sol mineur, op. 27/1
Eugène Ysaÿe: Six Sonates pour violon seul, op. 27, n° 6 en mi majeur (Allegro giusto non troppo vivo)
Heinrich Wilhelm Ernst: Six études à plusieurs parties .
grand rue Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com
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English :
L’événement Festival International de Colmar Cycle Jeunes Talents: Masaki Morishita Colmar a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de Colmar
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