Festival International de Colmar Et Bamberg sublime Brahms

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 20:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le jeune prodige Lukas Sternath Premier Prix du Concours ARD 2022 et “Rising Star” ECHO retrouve l’Orchestre symphonique de Bamberg et la direction ardente de Jakob Hruša pour un hommage entièrement brahmsien. Fresque magistrale où la virtuosité devient confidence, le Deuxième Concerto ouvre la soirée avec son ampleur presque symphonique. La Troisième Symphonie, lumineuse et souveraine, couronne le programme. Un sommet d’humanité et de lyrisme.

Le concert des Bamberger Symphoniker fait partie d’une tournée de la Konzertdirektion Schmid.

Orchestre Symphonique de Bamberg

Direction Jakub Hruša

Piano Lukas Sternath

Programme

Johannes Brahms: Concerto pour piano et orchestre n°2 en si bémol majeur, op. 83

Johannes Brahms: Symphonie n°3 en fa majeur, op. 90 .

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com

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L’événement Festival International de Colmar Et Bamberg sublime Brahms Colmar a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Colmar