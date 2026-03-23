Festival International de Colmar Grigory Sokolov, toucher d’exception

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Monstre sacré du piano et figure emblématique du Festival International de Colmar, Grigory Sokolov a choisi cette année d’explorer les grandes pages du romantisme viennois.

De la densité souveraine de Beethoven aux vastes paysages intérieurs de la dernière sonate de Schubert, il déploie, en véritable alchimiste du clavier, un art du temps, des couleurs et de la profondeur sonore absolument unique.

Si chacun de ses récitals est un événement, ce programme en renforce encore plus le caractère incontournable !

Piano Grigory Sokolov

Programme

Ludwig van Beethoven Sonate pour piano n°4 en mi bémol majeur, op. 7

Ludwig van Beethoven Six Bagatelles, op. 126

Franz Schubert Sonate pour piano en si bémol majeur, D. 960 .

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com

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English :

L’événement Festival International de Colmar Grigory Sokolov, toucher d’exception Colmar a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Colmar