Festival International de Colmar Impressions françaises: Trio Zeliha

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Fruit de la complicité artistique entre la violoniste Manon Galy, le violoncelliste Maxime Quennesson et le pianiste Jorge González Buajasán, le Trio Zeliha a vu le jour en 2018.

Complices à la scène, Jorge et Manon ont remporté en duo le 1er Prix et tous les Prix spéciaux au Concours International de Musique de chambre de Lyon en 2021 !

Actuellement, le trio se perfectionne à la Chapelle Royale Reine Elisabeth de Waterloo et est en résidence à la Fondation Singer-Polignac. Manon Galy a également été sacrée Révélation soliste instrumental des Victoires de la Musique Classique en 2022.

Aussi uni que virtuose, ce trio nous offre un programme de musique française avec une lecture vibrante et engagée des trios de Fauré et Ravel.

Composé à la toute fin de la vie de Fauré, l’opus 120 déploie une poésie lumineuse, où l’élan mélodique se mêle à une douceur presque réconciliée avec le monde.

À l’inverse, le Trio de Ravel, écrit au cœur des tensions de 1914, affirme une énergie vive, des couleurs chatoyantes et des architectures audacieuses du jeu rythmique du Pantoum à la solennelle Passacaille, jusqu’à l’éclat final.

Programme

Gabriel Fauré: Trio pour piano, violon, violoncelle en ré mineur, op. 120

Maurice Ravel: Trio pour piano, violon, violoncelle en la mineur, M. 67 .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com

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L’événement Festival International de Colmar Impressions françaises: Trio Zeliha Colmar a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de Colmar