Festival International de Colmar La Monnaie, entre Seine et fjords

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06 20:30:00

fin : 2026-07-06 22:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Alain Altinoglu et son Orchestre symphonique de la Monnaie, nous proposent un programme de musiques françaises et un incontournable de la musique nordique.

Pour cette deuxième soirée avec son Orchestre symphonique de la Monnaie, Alain Altinoglu nous offre un programme de musique française et LE tube de la musique nordique.

De l’éclat théâtral du Carnaval romain de Berlioz à l’élan lyrique et virtuose du Concerto pour violoncelle n°1 de Saint-Saëns, ce concert déploie une large palette de couleurs et d’émotions.

Ce sera l’occasion de retrouver parmi nous Edgar Moreau, l’un des violoncellistes les plus brillants de sa génération et fidèle du festival, dont le jeu conjugue intensité dramatique et chant intérieur.

En miroir, Peer Gynt nous entraîne vers un imaginaire nordique que Grieg façonne d’après le drame poétique d’Ibsen, enrichi ici par la voix lumineuse de la soprano norvégienne Sofia Nesje Enger un voyage contrasté, du murmure de l’âme aux déchirements dramatiques.

Direction Alain Altinoglu

violoncelle Edgar Moreau

Orchestre Symphonique de la Monnaie

Soprano Sofia Nesje Enger

Programme

Hector Berlioz: Le Carnaval Romain, op. 9

Camille Saint-Saëns: Concerto pour violoncelle et orchestre en la mineur, op. 33

Edvard Grieg: Peer Gynt, op. 23 .

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com

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English :

Alain Altinoglu and his Orchestre symphonique de la Monnaie present a program of French music and a Nordic staple.

L’événement Festival International de Colmar La Monnaie, entre Seine et fjords Colmar a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de Colmar