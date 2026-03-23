Festival International de Colmar Les Wanderer en symphonie

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Du fantastique de l’ouverture du Freischütz de Weber à l’élan généreux de la Symphonie n°8 de Dvorák, ce concert célèbre l’énergie communicative du grand répertoire germanique du XIXe siècle.

Célébré pour un jeu d’une extraordinaire sensibilité et d’une virtuosité éblouissante ainsi qu’une complicité presque télépathique, le Trio Wanderer est devenu au fil des ans une formation incontournable de la scène musicale internationale.

C’est aux côtés de l’Orchestre national de Mulhouse placé sous la direction de son directeur musical Christoph Koncz qu’ils nous interprèteront le fameux Triple Concerto de Beethoven .

Un lumineux dialogue entre virtuosité concertante et esprit chambriste.

Orchestre National de Mulhouse

direction Christoph Koncz

Trio Wanderer

Programme

Carl Maria von Weber: Le Freischütz ouverture

Ludwig van Beethoven: Triple Concerto en do majeur, op. 56

Antonin Dvorák: Symphonie n°8 en sol majeur, op. 88 .

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com

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L’événement Festival International de Colmar Les Wanderer en symphonie Colmar a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Colmar