Festival International de Colmar Mirabelle Kajenjeri & Elias David Moncado

29 Grand Rue Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 12:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

La Fondation Gautier Capuçon présente: Mirabelle Kajenjeri & Elias David Moncado !

Placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Gautier Capuçon accompagne de jeunes artistes talentueux dans leurs débuts professionnels.

Cette année, ce sont Elias David Moncado (violon) et Mirabelle Kajenjeri (piano) que nous découvrirons. Leur programme, coloré et irrésistiblement virtuose, traverse un large paysage musical de la tendre Estrellita de Ponce aux sortilèges poétiques de Lili Boulanger, de la grâce lumineuse de Brahms aux éclats jazzy de la Sonate de Ravel, avant l’éblouissante Carmen Fantaisie de Waxman. Un duo de feu, à découvrir absolument.

Violon Elias David Moncado

Piano Mirabelle Kajenjeri

Programme

Manuel Ponce: Estrellita (arr. Heifetz)

Johannes Brahms: Sonate n°2 pour violon et piano en la majeur, op. 100

Lili Boulanger: Nocturne

Maurice Ravel: Sonate pour violon et piano en sol majeur, M. 77

Victor Kosenko: Mriï (Rêves)

Franz Waxman: Carmen Fantaisie .

29 Grand Rue Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com

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English :

L’événement Festival International de Colmar Mirabelle Kajenjeri & Elias David Moncado Colmar a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de Colmar