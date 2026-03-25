Festival International de Colmar Mirabelle Kajenjeri & Elias David Moncado Colmar
Festival International de Colmar Mirabelle Kajenjeri & Elias David Moncado Colmar lundi 13 juillet 2026.
Festival International de Colmar Mirabelle Kajenjeri & Elias David Moncado
29 Grand Rue Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 12:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La Fondation Gautier Capuçon présente: Mirabelle Kajenjeri & Elias David Moncado !
Placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Gautier Capuçon accompagne de jeunes artistes talentueux dans leurs débuts professionnels.
Cette année, ce sont Elias David Moncado (violon) et Mirabelle Kajenjeri (piano) que nous découvrirons. Leur programme, coloré et irrésistiblement virtuose, traverse un large paysage musical de la tendre Estrellita de Ponce aux sortilèges poétiques de Lili Boulanger, de la grâce lumineuse de Brahms aux éclats jazzy de la Sonate de Ravel, avant l’éblouissante Carmen Fantaisie de Waxman. Un duo de feu, à découvrir absolument.
Violon Elias David Moncado
Piano Mirabelle Kajenjeri
Programme
Manuel Ponce: Estrellita (arr. Heifetz)
Johannes Brahms: Sonate n°2 pour violon et piano en la majeur, op. 100
Lili Boulanger: Nocturne
Maurice Ravel: Sonate pour violon et piano en sol majeur, M. 77
Victor Kosenko: Mriï (Rêves)
Franz Waxman: Carmen Fantaisie .
29 Grand Rue Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival International de Colmar Mirabelle Kajenjeri & Elias David Moncado Colmar a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de Colmar
À voir aussi à Colmar (Haut-Rhin)
- Ceci n’est pas un Strad soirée dégustation de violons Colmar 31 mars 2026
- Chasse aux œufs Colmar 1 avril 2026
- Chasse aux œufs Colmar 1 avril 2026
- GUS ILLUSIONNISTE – HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar 1 avril 2026
- Ensemble Matheus Colmar 1 avril 2026