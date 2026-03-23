Festival International de Colmar Ô-Celli fait son cinéma Colmar
Festival International de Colmar Ô-Celli fait son cinéma Colmar mardi 7 juillet 2026.
Festival International de Colmar Ô-Celli fait son cinéma
3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07 19:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Ô-Celli
Après leur succès au Festival en 2023, Les Ô-Celli sont de retour avec un programme autour des musiques de films !
Qu’il s’agisse de tubes du répertoire popularisés par le 7ème art l’Adagietto de Mahler dans Mort à Venise de Visconti ; Ainsi parlait Zarathoustra dans 2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick ou bien de pages spécifiquement composées pour l’occasion La Strada, E.T. ou Harry Potter devenues par la suite des classiques du genre, la musique, on le sait, fait partie intégrante du plaisir et des émotions du cinéma.
Un programme pour tous à redécouvrir avec ces incroyables musiciens !
Programme
Georges Bizet: Carmen (extraits)
Giuseppe Verdi: Forza del destino
Gustav Mahler: Adagietto de la 5è symphonie
Richard Strauss: Also sprach Zarathustra
Nino Rota: La Strada
John Williams: E.T. & Harry Potter .
3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com
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English :
L’événement Festival International de Colmar Ô-Celli fait son cinéma Colmar a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Colmar
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