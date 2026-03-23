Festival International de Colmar Renaud Capuçon & Guillaume Bellom Duo cinématographique Colmar
Festival International de Colmar Renaud Capuçon & Guillaume Bellom Duo cinématographique Colmar lundi 13 juillet 2026.
Festival International de Colmar Renaud Capuçon & Guillaume Bellom Duo cinématographique
place du 2 Février Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Pour cette soirée exceptionnelle, Renaud Capuçon et Guillaume Bellom réunissent trois siècles de musique en un programme où éclat baroque, élan classique et poésie moderne dialoguent avec les plus belles pages du répertoire populaire et cinématographique. De Bach et Beethoven (la célèbre Sonate n°5 “Printemps”) jusqu’aux couleurs jazzy de Stéphane Grappelli en passant par Debussy, Kreisler, Chaplin et Morricone, c’est à un vaste voyage intérieur que les artistes nous convient ce soir. Un récital où la virtuosité se fait invitation à célébrer la beauté et l’émotion.
Piano Guillaume Bellom
violon Renaud Capuçon
Programme
Johann Sebastian Bach: Sonate pour violon et piano n°3 en mi majeur, BWV1016
Ludwig van Beethoven: Sonate pour violon et piano n°5 en fa majeur, op 24
Claude Debussy: Clair de Lune, ext. Suite bergamasque
Edward Elgar: Salut d’Amour, op. 12
Robert Schumann: Romance, op. 94 n°2
Fritz Kreisler: Liebesleid
Ennio Morricone: Cinema Paradiso
Charlie Chaplin: Smile, ext. Les temps modernes
Stéphane Grappelli: Les Valseuses
John Williams: La liste de Schindler .
place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com
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English :
L’événement Festival International de Colmar Renaud Capuçon & Guillaume Bellom Duo cinématographique Colmar a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Colmar
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