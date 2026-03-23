Festival International de Colmar Renaud Capuçon & Guillaume Bellom Duo cinématographique

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Pour cette soirée exceptionnelle, Renaud Capuçon et Guillaume Bellom réunissent trois siècles de musique en un programme où éclat baroque, élan classique et poésie moderne dialoguent avec les plus belles pages du répertoire populaire et cinématographique. De Bach et Beethoven (la célèbre Sonate n°5 “Printemps”) jusqu’aux couleurs jazzy de Stéphane Grappelli en passant par Debussy, Kreisler, Chaplin et Morricone, c’est à un vaste voyage intérieur que les artistes nous convient ce soir. Un récital où la virtuosité se fait invitation à célébrer la beauté et l’émotion.

Piano Guillaume Bellom

violon Renaud Capuçon

Programme

Johann Sebastian Bach: Sonate pour violon et piano n°3 en mi majeur, BWV1016

Ludwig van Beethoven: Sonate pour violon et piano n°5 en fa majeur, op 24

Claude Debussy: Clair de Lune, ext. Suite bergamasque

Edward Elgar: Salut d’Amour, op. 12

Robert Schumann: Romance, op. 94 n°2

Fritz Kreisler: Liebesleid

Ennio Morricone: Cinema Paradiso

Charlie Chaplin: Smile, ext. Les temps modernes

Stéphane Grappelli: Les Valseuses

John Williams: La liste de Schindler .

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com

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L’événement Festival International de Colmar Renaud Capuçon & Guillaume Bellom Duo cinématographique Colmar a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Colmar