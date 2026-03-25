Festival International de Colmar Symphonic Mob Colmar
Festival International de Colmar Symphonic Mob Colmar dimanche 12 juillet 2026.
Festival International de Colmar Symphonic Mob
Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Après trois années d’un incroyable succès, le Colmar Symphonic Mob© revient pour une nouvelle édition !
Tous les ans depuis 2023, plus de 500 musiciens et choristes se réunissent au Champ de Mars pour partager un moment de musique, sous la baguette d’Alain Altinoglu.
Il dirigera les professionnels de l’Orchestre National de Mulhouse, ainsi que tous les musiciens amateurs qui auront envie de se joindre à eux, pour former, le temps d’une matinée, le plus grand orchestre éphémère d’Alsace.
Créé en 2014 par l’Orchestre Symphonique de Berlin, le Symphonic Mob © offre à tous ceux qui pratiquent un instrument la possibilité de faire de la musique avec les musiciens d’un orchestre professionnel.
Chacun peut ainsi participer, peu importe l’âge ou le niveau tout le monde est le bienvenu ! Il faut juste de l’enthousiasme, un instrument ou une voix le reste se fera tout seul !
Et pour vous entraîner, nous mettons à votre disposition, en plus des partitions originales, des partitions simplifiées par niveau et instrument ainsi que des tutoriels vidéo.
Inscription et partitions sur www.festival-colmar.com/fr/
Orchestre National de Mulhouse
Direction Alain Altinoglu
Concert soutenu par DNA L’Alsace .
Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 info@festival-colmar.com
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English :
L’événement Festival International de Colmar Symphonic Mob Colmar a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de Colmar
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