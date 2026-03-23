Festival International de Colmar Tchaïkovski, Brahms éclats de cordes

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-07-07 22:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Anastasia Kobekina lauréate du prestigieux Concours Tchaïkovski en 2019 est une jeune violoncelliste russe au talent exceptionnel, qui s’impose aujourd’hui sur la scène internationale. Ouverte à plusieurs cultures, cette jeune musicienne virtuose à la sonorité profonde et ductile prend place parmi les instrumentistes les plus captivants de la nouvelle génération.

Aux côtés de l’Orchestre de Chambre de Bâle que nous accueillons pour la première fois au festival dirigé du violon par Daniel Bard, elle nous fera entendre toute l’étendue de sa virtuosité et de sa poésie dans les brillantes Variations rococo de Tchaïkovski, ainsi que dans quelques Danses hongroises de Brahms, dont l’arrangement pour violoncelle et orchestre semble décupler les effets !

Les rares Menuets de Puccini, si touchants, et la sublime Sérénade n°2 de Brahms complètent ce programme tout d’élégance et d’émotion.

Orchestre de Chambre de Bâle

Violon et direction Daniel Bard

Violoncelle Anastasia Kobekina

Programme

Giacomo Puccini: Trois menuets pour orchestre à cordes (arr. M. Arter)

Piotr Ilitch Tchaïkovski: Variations sur un thème rococo, op. 33

Johannes Brahms: Danses hongroises (extraits, arr. pour violoncelle et orchestre)

Johannes Brahms: Sérénade n°2 en la majeur, op. 16 .

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival International de Colmar Tchaïkovski, Brahms éclats de cordes Colmar a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Colmar