Informations pratiques

Sully-sur-Loire

Festival International de Trompes de Chasse

Rue Porte Berry Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 19:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Concert d’ouverture du Festival International de Trompes de Chasses à l’église Saint-Ythier le vendredi 11 septembre à 19h30.

Nous organisons le concours de trompes qui aura lieu dans le cadre de la Fête de la Sange les 12 et 13 septembre, ainsi qu’un concert d’ouverture à l’église Saint-Ythier le vendredi 11 septembre à 19h30.

Nous vous proposons de parcourir le Sud-Ouest, du Comminges aux Deux Sèvres, et de découvrir des fanfares et chants inédits interprétés par les 18 sonneurs volontaires qui ont accepté d’y participer. Leur engagement, leur sérieux et leur bonne humeur ont permis de créer une belle cohésion.

C’est l’aboutissement d’une belle aventure humaine et musicale qui, nous l’espérons, vous plaira !

Réservation via Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/fitf-federation-internationale-des-trompes-de-france/evenements/soiree-d-ouverture-du-festival-international-2026 12 .

Rue Porte Berry Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 77 08 56 secretariat@fitf.org

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English :

Opening concert of the International Hunting Horn Festival at Saint-Ythier Church on Friday, September 11, at 7:30 p.m.

L’événement Festival International de Trompes de Chasse Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SULLY-SUR-LOIRE