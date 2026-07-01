Festival International du Court Métrage de Lille, Gare Saint Sauveur / L’hybride / Théâtre Sébastopol, Lille
jeudi 17 septembre 2026 · Gare Saint Sauveur / L'hybride / Théâtre Sébastopol · Lille
Informations pratiques
Festival International du Court Métrage de Lille 17 – 27 septembre Gare Saint Sauveur / L’hybride / Théâtre Sébastopol Nord
Détail des tarifs sur www.festivalducourt-lille.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T19:30:00+02:00 – 2026-09-17T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T21:30:00+02:00
Pendant 10 jours, le Festival propose une programmation riche et variée, à découvrir en salle ou en plein air.
Séances de compétitions, rencontres autour de la création régionale, ciné-concert et challenge créatif (Marathon du Court) rythmeront cette 26e édition, ainsi que de nombreuses séances consacrées au film d’animation (Best-of écoles, Première page), avant l’un des grands temps forts du Festival : la traditionnelle Nuit de l’animation.
Cette année, Les Films du Nord sont mis à l’honneur, avec un focus décliné en plusieurs séances jeune public et une masterclass d’Arnaud Demuynck.
Pour prolonger le Festival, le Village des Enfants propose un week-end d’ateliers et de projections pour toute la famille, samedi 3 et dimanche 4 octobre au Site Minier d’Arenberg – La Porte du Hainaut.
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26e FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE
17 > 27 septembre 2026
Gare Saint Sauveur, L’hybride, Théâtre Sébastopol – LILLE
www.festivalducourt-lille.com
Gare Saint Sauveur / L’hybride / Théâtre Sébastopol 17 boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://festivalducourt-lille.com/ »}]
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Festival International du Court Métrage célèbre le format court dans toute sa diversité, dans une atmosphère conviviale.
Rencontres Audiovisuelles
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