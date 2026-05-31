Festival International du Court-Métrage, Gare Saint Sauveur, Lille

Festival International du Court-Métrage 17 – 24 septembre Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T20:00:00+02:00 – 2026-09-24T23:00:00+02:00

Le Festival revient pour une semaine de découverte autour du format court sous toutes ses formes (animation, fiction, expérimental, documentaire), dans une atmosphère conviviale : projections en plein air, séances de compétition nationale et internationale, séance Création régionale, Spécial Kids, best-of écoles d’animation, ciné concert… La promesse d’une semaine exaltante et euphorique dédiée à la création en format court !

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26ème Festival International du Court Métrage

17 > 27 septembre 2026

Gare Saint Sauveur, L’hybride, Théâtre Sébastopol – LILLE

www.festivalducourt-lille.com

Crédit : Rencontres Audiovisuelles

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« link »: « http://www.festivalducourt-lille.com »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Le Festival International du Court-Métrage est de retour à la Gare Saint Sauveur !

© Les Rencontres Audiovisuelles