Festival International du court métrage, Lille, Lille

Festival International du court métrage 17 – 27 septembre Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T00:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-27T00:00:00+02:00 – 2026-09-27T23:59:00+02:00

Rendez-vous très attendu de la rentrée, le Festival International du Court Métrage offre un temps de découverte autour du format court sous toutes ses formes (animation, fiction, expérimental, documentaire) dans une atmosphère conviviale.

Au programme : projections en plein air, compétitions de courts métrages, rencontres autour de la création régionale, séances jeune public, Marathon du Court, ainsi que de nombreuses séances consacrées au film d’animation… et bien entendu la traditionnelle Nuit de l’animation !

Lille Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festivalducourt-lille.com/ »}]

Un temps de découverte autour du format court sous toutes ses formes (animation, fiction, expérimental, documentaire) dans une atmosphère conviviale. Cinéma

DR