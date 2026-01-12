FESTIVAL INTERNATIONAL DU DISQUE ET DE LA BANDE DESSINÉE FID & BD Perpignan

FESTIVAL INTERNATIONAL DU DISQUE ET DE LA BANDE DESSINÉE FID & BD Perpignan samedi 26 septembre 2026.

Église des Dominicains Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

2026-09-26

À l’Église des Dominicains le FID & BD est le rendez-vous de la culture pop rock, disques vinyl, BD…
Église des Dominicains Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 81 41 61 46 

At the Eglise des Dominicains: FID & BD is the place to be for pop rock culture, vinyl records, comics…

