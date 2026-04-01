Festival International du Film et du Livre d’Aventure FIFAV Espace Encan La Rochelle
Festival International du Film et du Livre d’Aventure FIFAV Espace Encan La Rochelle lundi 16 novembre 2026.
La Rochelle
Festival International du Film et du Livre d’Aventure FIFAV
Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-16
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-16
Le FIFAV Festival International du Film et du Livre d’Aventure de La Rochelle est le rendez-vous incontournable des amoureux de la nature et des amateurs de belles histoires…
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Espace Encan Espace Encan Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 67 69 23 contact@festival-film-aventure.com
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English : International Adventure Film and Book Festival FIFAV
The FIFAV Festival International du Film et du Livre d’Aventure de La Rochelle is the place to be for nature lovers and fans of great stories…
L’événement Festival International du Film et du Livre d’Aventure FIFAV La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-09 par Nous La Rochelle
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