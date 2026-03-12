Festival Italissimo : Jumelage Paris-Rome / Lecture d’Alessandro Piperno par Micha Lescot La Maison de la Poésie PARIS

Professeur de littérature française, directeur de collection érudit de I Meridiani – Professeur de littérature française, directeur de collection érudit de I Meridiani – l’équivalent italien de la Pléiade –, romancier célébré (prix Strega avec Inséparables, Liana Lévi, 2012), l’écrivain romain a fait de sa ville natale le décor de son grand œuvre. À son tableau de la bourgeoisie juive, Alessandro Piperno ajoute un nouveau roman tendre et ironique, moderne et mélancolique. En scène, le professeur Sacerdoti, écrivain et universitaire banni pour une citation misogyne de Flaubert. Drapé dans sa misanthropie, il choisit de se retirer dans la solitude, quand il se voit confier le tutorat d’un jeune cousin orphelin. Les deux existences vont basculer. Le comédien Micha Lescot est de retour sur la scène d’ITALISSIMO pour partager un extrait de ce grand roman.

Le vendredi 10 avril 2026

de 20h00 à 21h00

payant

De 7 à 12 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T20:00:00+02:00_2026-04-10T21:00:00+02:00

La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin 75003 PARIS

