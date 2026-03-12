Festival Italissimo : Jumelage Paris-Rome / Projection du film Fuori de Mario Martone Cinéma L’entrepôt Paris

Rome, années 80. Goliarda Sapienza travaille depuis dix ans sur ce qui deviendra son chef d’oeuvre, L’art de la joie, mais ne parvient pas à trouver un éditeur. Désespérée, elle commet un vol qui lui vaut d’être incarcérée dans la plus grande prison pour femmes d’Italie. À Rebibbia, elle nous des fortes amitiés avec certaines codétenues… Un film librement inspiré des romans autobiographiques L’Université de Rebibbia et Les certitudes du doute, et présenté au Festival de Cannes 2025.

Avant d’être reconnue, Goliarda Sapienza a connu l’échec, le désespoir et la prison. À Rebibbia, dans les années 1980, l’écrivaine forge des liens et une expérience qui nourriront ses livres — et inspirent aujourd’hui Fuori, un film présenté au Festival de Cannes 2025.

Le samedi 11 avril 2026

de 16h30 à 19h00

payant

De 8 à 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T19:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T16:30:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00

Cinéma L’entrepôt 7, rue Francis de Pressensé 75014 Paris

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