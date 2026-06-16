Josselin

Festival itinérant Barzed Ô Bark

Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 19:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le festival itinérant Barzed Ô Bark avec le groupe Hélianthème, folk celtique, revient cette année nous offrir des concerts sur scène flottante le long du canal de Blain à Josselin. A 19h. .

Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 7 68 75 46 91

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English :

L’événement Festival itinérant Barzed Ô Bark Josselin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande