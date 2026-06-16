Festival itinérant Barzed Ô Bark Josselin
Festival itinérant Barzed Ô Bark Josselin dimanche 2 août 2026.
Josselin
Festival itinérant Barzed Ô Bark
Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 19:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Le festival itinérant Barzed Ô Bark avec le groupe Hélianthème, folk celtique, revient cette année nous offrir des concerts sur scène flottante le long du canal de Blain à Josselin. A 19h. .
Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 7 68 75 46 91
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English :
L’événement Festival itinérant Barzed Ô Bark Josselin a été mis à jour le 2026-06-16 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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