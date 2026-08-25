UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Port-sur-Saône

Festival Jacques Brel Bertrand Belin Saônexpo Port-sur-Saône

samedi 17 octobre 2026 · Saônexpo · Port-sur-Saône

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Saônexpo
Adresse
Place du 8 Mai
Ville
70170 Port-sur-Saône
Département
Haute-Saône
Tarif
15 15 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Port-sur-Saône

Festival Jacques Brel Bertrand Belin

Saônexpo Place du 8 Mai Port-sur-Saône Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Avec son timbre grave et suave, Bertrand Belin mêle pop tendre, rock libre, chanson et accents de jazz et de blues. Chanteur et compositeur, il puise dans les univers de Bashung, Gainsbourg, Rimbaud et Baudelaire. Son huitième album, Watt , explore une poésie singulière et adresse des prières païennes à ses contemporains. Il s’est notamment produit avec les Percussions Claviers de Lyon et a parrainé le Festival Jacques Brel en 2020.   .

Saônexpo Place du 8 Mai Port-sur-Saône 70170 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Jacques Brel Bertrand Belin Port-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Port Sur Saone (Haute-Saône)