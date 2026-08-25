Festival Jacques Brel Bertrand Belin Saônexpo Port-sur-Saône

Informations pratiques

Port-sur-Saône

Festival Jacques Brel Bertrand Belin

Saônexpo Place du 8 Mai Port-sur-Saône Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Avec son timbre grave et suave, Bertrand Belin mêle pop tendre, rock libre, chanson et accents de jazz et de blues. Chanteur et compositeur, il puise dans les univers de Bashung, Gainsbourg, Rimbaud et Baudelaire. Son huitième album, Watt , explore une poésie singulière et adresse des prières païennes à ses contemporains. Il s’est notamment produit avec les Percussions Claviers de Lyon et a parrainé le Festival Jacques Brel en 2020. .

Saônexpo Place du 8 Mai Port-sur-Saône 70170 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Festival Jacques Brel Bertrand Belin Port-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)