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Festival JAM Jazz à Mers Mers-les-Bains

Festival JAM Jazz à Mers Mers-les-Bains samedi 12 septembre 2026.

Ville : 80350 Mers-les-Bains

Département : Somme

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Tarif :

Mers-les-Bains

Festival JAM Jazz à Mers

Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

2 jours, 12 groupes, 3 scènes.
Jazz Blues Rythm’n’Blues.
Concerts en plein air, ambiance festive, expositions, restauration sur place.
3 scènes pour 12 concerts
– Scène 1 L’esplanade, face à la mer.
– Scène 2 Place du Marché, face aux restaurants
– Scène 3 Le Pavillon des Bains, pour la grande soirée de gala.
2 jours, 12 groupes, 3 scènes.
Jazz Blues Rythm’n’Blues.
Concerts en plein air, ambiance festive, expositions, restauration sur place.
3 scènes pour 12 concerts
– Scène 1 L’esplanade, face à la mer.
– Scène 2 Place du Marché, face aux restaurants
– Scène 3 Le Pavillon des Bains, pour la grande soirée de gala.   .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France   info@jazzamers.fr

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English :

2 days, 12 bands, 3 stages.
Jazz Blues Rhythm’n’Blues.
Open-air concerts, festive atmosphere, exhibitions, on-site catering.
3 stages for 12 concerts:
– Stage 1: Esplanade, facing the sea.
– Stage 2: Place du Marché, opposite the restaurants
– Stage 3: The Pavillon des Bains, for the gala evening.

L’événement Festival JAM Jazz à Mers Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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