Mers-les-Bains

Festival JAM Jazz à Mers

Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

2 jours, 12 groupes, 3 scènes.

Jazz Blues Rythm’n’Blues.

Concerts en plein air, ambiance festive, expositions, restauration sur place.

3 scènes pour 12 concerts

– Scène 1 L’esplanade, face à la mer.

– Scène 2 Place du Marché, face aux restaurants

– Scène 3 Le Pavillon des Bains, pour la grande soirée de gala.

2 jours, 12 groupes, 3 scènes.

Jazz Blues Rythm’n’Blues.

Concerts en plein air, ambiance festive, expositions, restauration sur place.

3 scènes pour 12 concerts

– Scène 1 L’esplanade, face à la mer.

– Scène 2 Place du Marché, face aux restaurants

– Scène 3 Le Pavillon des Bains, pour la grande soirée de gala. .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France info@jazzamers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2 days, 12 bands, 3 stages.

Jazz Blues Rhythm’n’Blues.

Open-air concerts, festive atmosphere, exhibitions, on-site catering.

3 stages for 12 concerts:

– Stage 1: Esplanade, facing the sea.

– Stage 2: Place du Marché, opposite the restaurants

– Stage 3: The Pavillon des Bains, for the gala evening.

L’événement Festival JAM Jazz à Mers Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-05 par DESTINATION LE TREPORT MERS