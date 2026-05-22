FESTIVAL JAZZ À VIALAS Vialas

Vialas

FESTIVAL JAZZ À VIALAS

Village Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-04

Cette année c’est la 18ème édition du festival Jazz à Vialas du 4 au 8 août 2026!

Installez vous confortablement aux pieds des rochers de Trenze et laissez vous porter par une échappée jazzy au cœur des Cévennes. Chaque année apéro JAZZ 19h30, concerts, scène ouverte …

Cette année c’est la 18ème édition du festival Jazz à Vialas du 4 au 8 août 2026!

Installez vous confortablement aux pieds des rochers de Trenze et laissez vous porter par une échappée jazzy au cœur des Cévennes. Chaque année apéro Jav session, concerts, conférence, scène ouverte …

Depuis sa création, le Festival Jazz à Vialas s’est imposé comme un rendez-vous incontournable et attractif pour les amateurs de jazz au cœur des Cévennes.

Dans un territoire rural où l’offre culturelle est rare, il joue un rôle essentiel en proposant chaque été une semaine de concerts et d’animations entièrement gratuits, accessibles à toutes et tous, affirmant ainsi et avec force sa volonté de rendre la culture accessible à toutes et tous, sans exception !

Porté par l’association Jazz en Cévennes, le festival a accueilli un nombre considérable de musiciennes et musiciens venus de toute la France, de l’Europe, offrant une diversité musicale toujours renouvelée et faisant de Vialas un lieu de rencontres artistiques reconnu, dans une ambiance conviviale et familiale..

Du 04 au 7 août à 19h30 LES APÉRO JAZZ

Ces concerts se déroulant sur la petite scène de la Maison du Temps Libre sont de précieux moments de convivialité. C’est toujours l’occasion pour les festivaliers de rencontrer dans un contexte chaleureux, joyeux et intimiste les musiciens de la grande scène autour de standards de jazz brillamment réarrangés par le collectif d’artistes de Jazz à Vialas, qui anime chaque soir du festival ces apéros musicaux

Samedi 8 août 21h30 SCÈNE OUVERTE

Comme chaque année, le festival s’achèvera sur la traditionnelle scène ouverte. Un moment de partage avec les musicien(ne)s du public qui souhaitent se joindre au collectif, avec son lot de surprises et de découvertes ! .

Village Vialas 48220 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year marks the 18th edition of the Jazz à Vialas festival, from August 4 to 8, 2026!

Make yourself comfortable at the foot of the Trenze rocks and let yourself be carried away by a jazzy escape to the heart of the Cévennes. Every year: JAZZ aperitif at 7.30pm, concerts, open stage …

L’événement FESTIVAL JAZZ À VIALAS Vialas a été mis à jour le 2026-05-22 par Conseil Départemental