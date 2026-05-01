RENCONTRE AVEC ISABELLE GUERIN Vialas
RENCONTRE AVEC ISABELLE GUERIN Vialas vendredi 29 mai 2026.
Vialas
RENCONTRE AVEC ISABELLE GUERIN
Mediatheque Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
La médiathèque de Vialas vous propose une rencontre avec Isabelle Guérin, socio économiste, directrice de recherche à l’institut de recherche pour le développement (IRD) et membre du Cessma. Le thème sera le livre qu’elle à écrit, La Femme Endettée. Ce livre n’est pas qu’une enquête sur la dette c’est une clé pour penser autrement nos interdépendances. Comment la dette s’inscrit dans les famille
La médiathèque de Vialas vous propose une rencontre avec Isabelle Guérin, socio économiste, directrice de recherche à l’institut de recherche pour le développement (IRD) et membre du Cessma. Le thème sera le livre qu’elle à écrit, La Femme Endettée. Ce livre n’est pas qu’une enquête sur la dette c’est une clé pour penser autrement nos interdépendances. Comment la dette s’inscrit dans les familles et pour les femmes. .
Mediatheque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 04 15
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English :
The Vialas media library invites you to a meeting with Isabelle Guérin, socio-economist, director of research at the Institut de recherche pour le développement (IRD) and member of Cessma. The theme will be the book she has written, La Femme Endettée. This book is not just an investigation into debt: it’s a key to thinking differently about our interdependencies. How debt becomes part of the family
L’événement RENCONTRE AVEC ISABELLE GUERIN Vialas a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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