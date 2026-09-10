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Festival Jazz au Jardin 5eme édition Square Juliette Dodu PARIS

samedi 12 septembre 2026 · Square Juliette Dodu · PARIS

Festival Jazz au Jardin 5eme édition Square Juliette Dodu PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Square Juliette Dodu
Adresse
25 rue Juliette-Dodu
Ville
75010 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Accès Libre</p>
  • Chers amis mélomanes, passionnés de musique et de moments de partage,

    Le festival Jazz au Jardin est de retour ! C’est avec une joie immense que nous vous convions à cette cinquième édition qui se déroulera le samedi 12 septembre 2026 à partir de 14h !

    Retrouvez nous comme chaque année au Square Juliette Dodu dans le 10e arrondissement de Paris.

    → Restez connectés pour bientôt découvrir le programme complet du festival !

    Pour prolonger le plaisir, plusieurs ateliers et stands vous attendront, conçus pour offrir une occasion unique d’explorer le monde merveilleux de la musique à travers des activités ludiques et éducatives.

    Notez la date, invitez vos proches et venez vivre une journée où musique, convivialité et créativité seront à l’honneur !

    À très bientôt !

    L’équipe de Canal Jazz Paris

    Jazz au Jardin – « We are Jazz » 1 sem

Festival Jazz au Jardin 5eme édition

Le festival Jazz au Jardin est de retour ! C’est avec une joie immense que nous vous convions à cette cinquième édition qui se déroulera le samedi 12 septembre 2026 à partir de 14h !
Le samedi 12 septembre 2026
de 14h00 à 19h00
gratuit

Accès Libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T14:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00

Square Juliette Dodu 25 rue Juliette-Dodu  75010 PARIS
https://www.instagram.com/p/DcJHpKco0mI/ +33614739080


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