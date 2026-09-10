Festival Jazz au Jardin 5eme édition Square Juliette Dodu PARIS

Le festival Jazz au Jardin est de retour ! C’est avec une joie immense que nous vous convions à cette cinquième édition qui se déroulera le samedi 12 septembre 2026 à partir de 14h !

Retrouvez nous comme chaque année au Square Juliette Dodu dans le 10e arrondissement de Paris.

→ Restez connectés pour bientôt découvrir le programme complet du festival !

Pour prolonger le plaisir, plusieurs ateliers et stands vous attendront, conçus pour offrir une occasion unique d’explorer le monde merveilleux de la musique à travers des activités ludiques et éducatives.

Notez la date, invitez vos proches et venez vivre une journée où musique, convivialité et créativité seront à l’honneur !

À très bientôt !

L’équipe de Canal Jazz Paris

Jazz au Jardin – « We are Jazz » 1 sem