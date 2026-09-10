Festival Jazz au Jardin 5eme édition Square Juliette Dodu PARIS
samedi 12 septembre 2026 · Square Juliette Dodu · PARIS
Informations pratiques
- Chers amis mélomanes, passionnés de musique et de moments de partage,
Le festival Jazz au Jardin est de retour ! C’est avec une joie immense que nous vous convions à cette cinquième édition qui se déroulera le samedi 12 septembre 2026 à partir de 14h !
Retrouvez nous comme chaque année au Square Juliette Dodu dans le 10e arrondissement de Paris.
→ Restez connectés pour bientôt découvrir le programme complet du festival !
Pour prolonger le plaisir, plusieurs ateliers et stands vous attendront, conçus pour offrir une occasion unique d’explorer le monde merveilleux de la musique à travers des activités ludiques et éducatives.
Notez la date, invitez vos proches et venez vivre une journée où musique, convivialité et créativité seront à l’honneur !
À très bientôt !
L’équipe de Canal Jazz Paris
Jazz au Jardin – « We are Jazz » 1 sem
Festival Jazz au Jardin 5eme édition
Le festival Jazz au Jardin est de retour ! C’est avec une joie immense que nous vous convions à cette cinquième édition qui se déroulera le samedi 12 septembre 2026 à partir de 14h !
Le samedi 12 septembre 2026
de 14h00 à 19h00
gratuit
Accès Libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T14:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00
Square Juliette Dodu 25 rue Juliette-Dodu 75010 PARIS
https://www.instagram.com/p/DcJHpKco0mI/ +33614739080
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