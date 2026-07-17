Festival Jazzèbre – iAROSS – Ce que nous sommes, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

Informations pratiques

Festival Jazzèbre – iAROSS – Ce que nous sommes Vendredi 2 octobre, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

Tarifs : entre 7 et 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Durée : 75 min / A partir de 9 ans / Tout public

Musique / Parcours LSF

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Avec Ce que nous sommes,IAROSS déploie une chanson d’aujourd’hui, traversée par le rock, la poésie, les cordes, les machines et les cuivres. Les textes ouvrent un espace sensible où la musique devient à la fois intime, physique et collective. Dans le cadre d’une soirée Jazzèbre et du parcours LSF, la présence de Signenchanté prolonge cette expérience en faisant dialoguer musique, scène et langue des signes française. Le spectacle invite à ressentir les chansons autrement : par les sons, les images, les gestes, les vibrations et la force expressive du plateau. Une soirée à la croisée de la chanson, de la poésie et de l’accessibilité artistique.

Sur scène / distribution :

● Nicolas Iarossi : Chant / Violoncelle

● John Owens : Guitare, claviers

● Julien Grégoire : Batterie

● Guillaume Gardey de Soos : Trompette

Technicien son : Florian Vincent

Technicien lumière : Thomas Bringuier

Teaser

Signenchanté est une association qui développe des projets artistiques autour de la Langue des Signes Française (LSF), du spectacle vivant et de la rencontre entre publics sourds et entendants.

À travers la chanson signée, les performances scéniques et les collaborations avec des artistes, notre objectif est de faire découvrir la richesse expressive de la LSF comme véritable langue artistique et poétique.

Des gilets vibrants sont prêtés gratuitement sur simple demande, en échange d’un document d’identité. Réservations au 07 64 14 24 51

Coproduction : Festival Jazzèbre

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.jazzebre.com/evenement/iaross-perpignan/ »}] [{« data »: {« author »: « Le cri du Charbon », « cache_age »: 86400, « description »: « Suivre iAROSS en ligne : https://linktr.ee/iarossnContact tour et management : cyril@lecriducharbon.frnn »Coeur Mu00e9canique » extrait de l’album « Ce que nous sommes »nSortie fu00e9vrier 2025nnCaptu00e9 au Festival Les Oreilles en PointenAu Fil u00e0 Saint-EtiennenRu00e9alisu00e9 par Marion Sanna et Le Cri Du Charbon », « type »: « video », « title »: « iAROSS – teaser live 2025 (Coeur mu00e9canique) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/UJZG-Qn1MUI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=UJZG-Qn1MUI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCpuaz__r8Z7quy3bnWUrgBQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Chanson jazz et poésie rock