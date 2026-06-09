Festival Jean Langlais Audition Orgue et Piano La Fontenelle Val-Couesnon
Festival Jean Langlais Audition Orgue et Piano La Fontenelle Val-Couesnon samedi 4 juillet 2026.
Val-Couesnon
Festival Jean Langlais Audition Orgue et Piano
La Fontenelle Eglise Val-Couesnon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Dans le cadre de leur 21ème festival, l’association Les Amis de Jean Langlais vous propose une audition d’orgue et de piano accompagner de Sylvie Mallet, pianiste et organiste.
Entrée libre. .
La Fontenelle Eglise Val-Couesnon 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 05 79 54
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English :
L’événement Festival Jean Langlais Audition Orgue et Piano Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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