Festival Jerk Off #19 | Nicolas Barry et oXni Théâtre L’étoile du nord Paris
jeudi 1 octobre 2026 · Théâtre L'étoile du nord · Paris
Informations pratiques
La demande d’Asile de Nicolas Barry
La demande d’Asile est un duo danse-théâtre qui entend dénoncer les entretiens menés à l’OFPRA, en particulier liés à la demande d’asile en raison de l’orientation sexuelle. Deux partitions, l’une textuelle, l’autre chorégraphique, se chevauchent pour créer une performance qui montre à la fois l’absurdité de l’administration, l’implacable interrogatoire, et la dimension épuisante de ce que notre société fait éprouver aux exilé·e·s
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Concert d’ouverture du festival – oXni
oXni cherche à rompre les frontières entre les genres et les gens. En musique, en livres ou en films, son regard sur notre époque est acerbe & (im)pertinent. L’artiste mêle rap, chanson, poésie & vidéo dans un spectacle deep, dense & intense qui bouscule et rassemble un public multiple.
Le Festival Jerk Off s’attache à protéger, programmer et défendre les diversités de toutes les communautés LGBTQIA+. C’est une célébration des identités plurielles, parfois contradictoires, mais toujours unies pour une culture libre, ouverte, engagée, inclusive, qui défie l’étroitesse des représentations traditionnelles et dominantes. Plateau partagé
Le jeudi 01 octobre 2026
de 20h00 à 22h30
payant
De 5 à 18 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-01T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-02T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-01T20:00:00+02:00_2026-10-01T22:30:00+02:00
Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris
https://www.etoiledunord-theatre.com/ +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/
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