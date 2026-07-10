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AGENDA · Rémalard en Perche

Festival Jeunesse Tout Courts 11ème édition Rémalard Rémalard en Perche

jeudi 3 juin 2027 · Rémalard · Rémalard en Perche

Informations pratiques

Début
jeudi 3 juin 2027
Fin
dimanche 6 juin 2027
Lieu
Rémalard
Adresse
Espace Octave Mirbeau
Ville
61110 Rémalard en Perche
Département
Orne
Tarif

Rémalard en Perche

Festival Jeunesse Tout Courts 11ème édition

Rémalard Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-06-03
fin : 2027-06-06

Date(s) :
2027-06-03

Conçu par Anne Revel Bertrand, le Festival Jeunesse tout Courts est un festival international de films de courts métrages sur le thème de la jeunesse qui se déroule à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard en Perche.

Entrée libre et gratuite.   .

Rémalard Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94  tourisme@coeurduperche.fr

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English : Festival Jeunesse Tout Courts 11ème édition

L’événement Festival Jeunesse Tout Courts 11ème édition Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CdC Coeur du Perche

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