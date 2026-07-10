Festival Jeunesse Tout Courts 11ème édition Rémalard Rémalard en Perche

Informations pratiques

Rémalard en Perche

Festival Jeunesse Tout Courts 11ème édition

Rémalard Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-06-03

fin : 2027-06-06

Date(s) :

2027-06-03

Conçu par Anne Revel Bertrand, le Festival Jeunesse tout Courts est un festival international de films de courts métrages sur le thème de la jeunesse qui se déroule à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard en Perche.

Entrée libre et gratuite. .

Rémalard Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94 tourisme@coeurduperche.fr

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English : Festival Jeunesse Tout Courts 11ème édition

L’événement Festival Jeunesse Tout Courts 11ème édition Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CdC Coeur du Perche