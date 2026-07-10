Festival Jeunesse Tout Courts 11ème édition Rémalard Rémalard en Perche
jeudi 3 juin 2027 · Rémalard · Rémalard en Perche
Informations pratiques
Rémalard en Perche
Festival Jeunesse Tout Courts 11ème édition
Rémalard Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-06-03
fin : 2027-06-06
Date(s) :
2027-06-03
Conçu par Anne Revel Bertrand, le Festival Jeunesse tout Courts est un festival international de films de courts métrages sur le thème de la jeunesse qui se déroule à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard en Perche.
Entrée libre et gratuite. .
Rémalard Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94 tourisme@coeurduperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Jeunesse Tout Courts 11ème édition
L’événement Festival Jeunesse Tout Courts 11ème édition Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Rémalard en Perche (Orne)
- Trio JLT Concept Rémalard Rémalard en Perche 17 juillet 2026
- Atelier olfactif Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche 18 juillet 2026
- Sortie pédestre Par monts et par vaux autour de la grotte de la Mansonnière Église de Bellou-sur-Huisne. Rémalard en Perche 21 juillet 2026
- Ouverture du jardin de la Petite Rochelle Rémalard Rémalard en Perche 25 juillet 2026
- Visite guidée de Rémalard Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche 25 juillet 2026