Informations pratiques

Castelnaud-la-Chapelle

Festival Joséphine Baker

Château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

Au programme

Samedi 24 octobre 2026

Château des Milandes

10h00 → 18h00 · Ouverture du festival

10h00 → 16h00 · Dédicaces des auteurs

Espace Auteurs & Librairie

12h00 · Inauguration officielle

15h00 · Grande table ronde

Salle de conférence

Programmation en cours de dévoilement.

Dimanche 25 octobre 2026

Château des Milandes

10h00 → 18h00 · Ouverture du festival

10h00 → 16h00 · Dédicaces des auteurs

Espace Auteurs & Librairie

15h00 · Grande table ronde

Salle de conférence

Programmation en cours de dévoilement. .

Château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine festivalbakerlicra@gmail.com

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English : Festival Joséphine Baker

L’événement Festival Joséphine Baker Castelnaud-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-08-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne