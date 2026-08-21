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Festival Joséphine Baker Castelnaud-la-Chapelle

samedi 24 octobre 2026 · Castelnaud-la-Chapelle

Festival Joséphine Baker Castelnaud-la-Chapelle

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Adresse
Château des Milandes
Ville
24250 Castelnaud-la-Chapelle
Département
Dordogne
Tarif

Castelnaud-la-Chapelle

Festival Joséphine Baker

Château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-24

Au programme
Samedi 24 octobre 2026
Château des Milandes
10h00 → 18h00 · Ouverture du festival
10h00 → 16h00 · Dédicaces des auteurs
Espace Auteurs & Librairie
12h00 · Inauguration officielle
15h00 · Grande table ronde
Salle de conférence
Programmation en cours de dévoilement.

Dimanche 25 octobre 2026
Château des Milandes
10h00 → 18h00 · Ouverture du festival
10h00 → 16h00 · Dédicaces des auteurs
Espace Auteurs & Librairie
15h00 · Grande table ronde
Salle de conférence
Programmation en cours de dévoilement.   .

Château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   festivalbakerlicra@gmail.com

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English : Festival Joséphine Baker

L’événement Festival Joséphine Baker Castelnaud-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-08-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne

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