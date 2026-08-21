Festival Joséphine Baker Castelnaud-la-Chapelle
samedi 24 octobre 2026 · Castelnaud-la-Chapelle
Informations pratiques
Castelnaud-la-Chapelle
Festival Joséphine Baker
Château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
Au programme
Samedi 24 octobre 2026
Château des Milandes
10h00 → 18h00 · Ouverture du festival
10h00 → 16h00 · Dédicaces des auteurs
Espace Auteurs & Librairie
12h00 · Inauguration officielle
15h00 · Grande table ronde
Salle de conférence
Programmation en cours de dévoilement.
Dimanche 25 octobre 2026
Château des Milandes
10h00 → 18h00 · Ouverture du festival
10h00 → 16h00 · Dédicaces des auteurs
Espace Auteurs & Librairie
15h00 · Grande table ronde
Salle de conférence
Programmation en cours de dévoilement. .
Château des Milandes Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine festivalbakerlicra@gmail.com
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English : Festival Joséphine Baker
L’événement Festival Joséphine Baker Castelnaud-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-08-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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