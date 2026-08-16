Festival Joué-lès-Orgues Joué-lès-Tours
samedi 3 octobre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
Festival Joué-lès-Orgues
11 Rue Aristide Briand Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
L’association Joué-lès-Orgues vous propose 2 concerts sur le thème de la Bretagne avec Orgue, Percussions, Saxophone & Chœur.
Le concert du samedi sera au profit de l’association Blouses Notes et celui du dimanche pour l’entretien de l’orgue de l’Église. Entrée et participations libres !
L’association Joué-lès-Orgues vous propose 2 concerts sur le thème de la Bretagne avec Orgue, Percussions, Saxophone & Chœur.
Le concert du samedi sera au profit de l’association Blouses Notes et celui du dimanche pour l’entretien de l’orgue de l’Église. Entrée et participations libres ! .
11 Rue Aristide Briand Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
The Jou%E9-l%E8s-Orgues association is presenting two concerts with a Breton theme, featuring organ, percussion, saxophone, and choir.
The Saturday concert will benefit the Blouses Notes association, and the Sunday concert will support the maintenance of the church organ. Admission and donations
L’événement Festival Joué-lès-Orgues Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-16 par ADT 37
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