Festival – Journée européenne des langues, Goethe-Institut, Paris

Informations pratiques

Festival – Journée européenne des langues Samedi 26 septembre, 14h00 Goethe-Institut Paris

nscription obligatoire par Mail paris-bibliotheque@goethe.de

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Festival – Journée européenne des langues

Le 26 septembre, on célèbre la Journée européenne des langues. À cette occasion, plusieurs instituts culturels européens organisent un festival au Goethe-Institut de Paris. Tout au long d’un après-midi, le public pourra découvrir la diversité de l’Europe dans une ambiance conviviale : mini-cours de langues, ateliers, karaoké multilingue pour chanter en chœur, et bien d’autres activités encore. Plus de détails du programme seront bientôt disponibles !

Le bistrot « The House of Three Brothers » du Goethe-Institut se chargera de vous restaurer.

13h – 14h30 atelier sur les contes d’Allemagne (pour les enfants de 6 à 12 ans)

Dans la famille des contes allemands, je voudrais le roi Grenouille, Raiponce ou Till l’Espiègle ! Créez un beau jeu de cartes bilingue français-allemand sur le thème des personnages des frères Grimm et de Till Eulenspiegel, sur un modèle de l’illustratrice Lola Oberson. Un atelier inspiré du numéro Allemagne du magazine „Baïka“.

Inscription obligatoire par Mail paris-bibliotheque@goethe.de

14h-15h chansons traditionnelles en gaélique irlandais

14h-16h atelier de langue croate

14h-16h atelier de langue hongroise

14h-16h – atelier de langue polonaise

14h-16h atelier de calligraphie irlandaise

15h-16h Découvrez les musiciens classiques autrichiens

16h-17h Karaoké multilingue avec la musicienne et traductrice Peggy Rolland

Sauf mention contraire, les ateliers sont ouverts, accessibles à partir de 6 ans, aucune inscription requise

Goethe-Institut 17 avenue d’Iéna, 75116 Paris Paris 75116 Paris Île-de-France + 33 1 44439230 http://www.goethe.de/paris [{« type »: « link », « value »: « https://www.goethe.de/ins/fr/fr/ver.cfm »}] [{« link »: « mailto:paris-bibliotheque@goethe.de »}]

Le 26 septembre, on célèbre la Journée européenne des langues. Festival Langues

© Philippe Dang