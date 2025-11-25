FESTIVAL JUILLET BENABAR Sète

FESTIVAL JUILLET BENABAR

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Auteur-compositeur-interprète à la plume malicieuse et au regard tendre sur nos vies ordinaires, il s’est imposé depuis plus de 25 ans comme l’un des artistes les plus populaires de la chanson française.

Auteur-compositeur-interprète à la plume malicieuse et au regard tendre sur nos vies ordinaires, il s’est imposé depuis plus de 25 ans comme l’un des artistes les plus populaires de la chanson française.Son onzième album studio paraitra à l’hiver 2026. Après le premier extrait lumineux Elles dansent , inspiré par sa fille, Bénabar dévoile le 2ᵉ single Reste-t-il du bonheur , un duo avec Pascal Obispo qui interroge l’usure des sentiments avec le temps.Deux morceaux qui donnent déjà le ton d’un album à la fois intime et festif.2025 marquera aussi les 20 ans de Reprise des négociations, album emblématique dont est tiré l’inoubliable Le dîner .Un anniversaire symbolique qui viendra résonner au cœur de ce concert très attendu, entre titres inédits et retrouvailles avec un répertoire riche en émotions, en humour et en humanité. .

