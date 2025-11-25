FESTIVAL JUILLET HK ET LES CROQUANTS Sète

FESTIVAL JUILLET HK ET LES CROQUANTS

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

hanteur, écrivain, poète , cela fait maintenant quinze ans que HK, le raconteur d’histoires, nous embarque à chacunede ses créations dans un univers de résistance musicale, poétique et dansante, rêveuse et entraînante, combative autant que fraternelle.

HK Chanteur, écrivain, poète , cela fait maintenant quinze ans que HK, le raconteur d’histoires, nous embarque à chacunede ses créations dans un univers de résistance musicale, poétique et dansante, rêveuse et entraînante, combative autant que fraternelle.Si HK est souvent qualifié à juste titre de chanteur engagé, il aime que soit toujours précisé que son engagement est résolument positif, artistique et créatif.Aujourd’hui, près de quinze années et huit albums après Citoyen du monde , HK est reconnu par un large publiccomme un artiste populaire et généreux, à la parole libre et authentique.LES CROQUANTS Ça fait 25 ans qu’il est 22h30 et que la soirée (re)commence ! Pendant des centaines de concerts à traverstout le pays où la bière coulait à flot, Danito et Mr Kif ont dépoussiéré la chanson française de façon festive et populaire tout en lui rendant hommage à travers des dizaines de morceaux plus ou moins oubliés. Le 16 octobre 1999, dans un bar de Narbonne, il fut un concert un peu plus marquant que les autres puisque ce soir là a eu lieu l’enregistrement de leur mythique premier album Ça sent la bière . Un live qui n’a pas pris une ride bien que c’était il y a 25 ans. C’est pour fêter cet anniversaire que Les Croquants ont décidé de repartir sur les routes pour un nombre limité de concerts afin de faire la fête avec leur public dans tout l’hexagone. .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie contact@archipel-thau.com

English :

hanteur, writer, poet, for fifteen years now HK, the storyteller, has been taking us on a journey with each of his creations into a world of musical resistance, poetic and danceable, dreamy and lively, combative and fraternal.

German :

hK, der Geschichtenerzähler, entführt uns mit jeder seiner Kreationen in ein Universum des musikalischen Widerstands, poetisch und tänzerisch, träumerisch und mitreißend, kämpferisch und brüderlich.

Italiano :

hanteur, scrittore, poeta, da quindici anni HK, il narratore, ci fa viaggiare con ogni sua creazione in un mondo di resistenza musicale, poetico e ballabile, sognante e vivace, combattivo e fraterno.

Espanol :

hanteur, escritor, poeta, desde hace quince años HK, el cuentacuentos, nos hace viajar con cada una de sus creaciones a un mundo de resistencia musical, poético y bailable, soñador y vivaz, combativo y fraternal.

L’événement FESTIVAL JUILLET HK ET LES CROQUANTS Sète a été mis à jour le 2025-11-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE