Marignane

Festival K-POP

Samedi 29 août 2026.

Festival à partir de 17h

Concert à 21h avec les voix francophones de K-pop Demon Hunter avec Alexiane Broque et Dorian Ben. En 1ère partie la compagnie Street M Dance avec la participation de Sacha de The Voice kids . Base des loisirs (Skatepark) Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Avis aux fans de k-pop ! Venez profiter d’une journée exceptionnelle dans une ambiance k-pop concours de danse et costumes, initiation à la danse et concert. Sur place food truck coréen. Une immersion totale dans la culture coréenne à ne pas manquer !

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Base des loisirs (Skatepark) Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation@ville-marignane.fr

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English :

K-pop fans beware! Come and enjoy an exceptional day in a k-pop atmosphere: dance and costume contests, dance initiation and concert. On-site: Korean food truck. A total immersion in Korean culture not to be missed!

L’événement Festival K-POP Marignane a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Marignane