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Soirée Back to Bac au restaurant O’Marignano Restaurant O’ Marignano Marignane

Soirée Back to Bac au restaurant O’Marignano Restaurant O’ Marignano Marignane samedi 25 juillet 2026.

Lieu
Restaurant O' Marignano
Adresse
34 avenue Jean Jaures
Ville
13700 Marignane
Département
Bouches-du-Rhône
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Tarif

Marignane

Soirée Back to Bac au restaurant O’Marignano

Samedi 25 juillet 2026. Restaurant O’ Marignano 34 avenue Jean Jaures Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Envie de passer une bonne soirée musicale les pieds sous la table ? Rendez-vous au restaurant
O’Marignano . Au programme animation musicale et karaoké sur le thème des années lycée.
Si vous voulez vous changer les idées, vous êtes au bon endroit !
  .

Restaurant O’ Marignano 34 avenue Jean Jaures Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 21 97 66 

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English :

Want to enjoy a fun evening of music while dining out? Head to the restaurant
O’Marignano. On the program: live music and karaoke with a high school theme.
If you’re looking to take your mind off things, you’ve come to the right place!

L’événement Soirée Back to Bac au restaurant O’Marignano Marignane a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Marignane

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