Soirée Back to Bac au restaurant O’Marignano Restaurant O’ Marignano Marignane
Soirée Back to Bac au restaurant O’Marignano Restaurant O’ Marignano Marignane samedi 25 juillet 2026.
Marignane
Soirée Back to Bac au restaurant O’Marignano
Samedi 25 juillet 2026. Restaurant O’ Marignano 34 avenue Jean Jaures Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Envie de passer une bonne soirée musicale les pieds sous la table ? Rendez-vous au restaurant
O’Marignano . Au programme animation musicale et karaoké sur le thème des années lycée.
Si vous voulez vous changer les idées, vous êtes au bon endroit !
.
Restaurant O’ Marignano 34 avenue Jean Jaures Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 21 97 66
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English :
Want to enjoy a fun evening of music while dining out? Head to the restaurant
O’Marignano. On the program: live music and karaoke with a high school theme.
If you’re looking to take your mind off things, you’ve come to the right place!
L’événement Soirée Back to Bac au restaurant O’Marignano Marignane a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Marignane
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