Festival Kino Mirabilis Session #6 2 ans ! MCL St Marcel Metz

Informations pratiques

Metz

Festival Kino Mirabilis Session #6 2 ans !

MCL St Marcel 36 Rue Saint Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 00:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

C’est quoi un Kino ? Le Kino est un mouvement international créé en 1999 au Quebec.Les participants les Kinoïtes se réunissent lors de Kino kabarets, afin de réaliser des courts-métrages dans un délai restreint allant de une semaine à 24h, mais sans contraintes, ni compétition.

C’est pour qui ? Pour tout le monde ! Professionnels et amateurs, débutants et confirmés, artistes et talents en tout genre ! Lors de ton inscription, tu auras deux choix porter un projet ou bien rejoindre une ou plusieurs équipes par session. Comparé à un 48h classique, les équipes se créent au début de l’évènement, pas avant.

On peux être dans plusieurs équipe ? Et oui ???? Tu es maquilleur et comédien ? Ou encore cadreuse et cascadeuse ? Si une équipe n’a plus besoin de tes talents, offre les à une autre équipe et deviens un·e vrai kinoïte !

1. Réunion de production Tous·tes les participant·es se présentent chacun leur tour. Puis, les porteur·eus de projets présentent leur idée ou scénario.Les équipe se créent dans la foulée.

2. Ça tourne ! Tout le week-end. Comme dans un 48h classique, vous allez écrire, tourner et monter votre film ensemble.La différence est que, comme ce n’est pas une compétition, si vous n’avez plus de tâche à effectuer pour une équipe, vous pouvez intégrez une autre équipe !

3. Projection Les films seront diffusés lors d’une projection ouverte au public.Tout public

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MCL St Marcel 36 Rue Saint Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est kino.mirabilis@gmail.com

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English :

What is a Kino? Kino is an international movement founded in 1999 in Quebec.Participants—known as “Kino%EFtes”—gather at Kino kabarets to create short films within a tight deadline ranging from one week to 24 hours, but without any constraints or competition.

Who is it for? Everyone! Professionals and amateurs, beginners and experienced filmmakers, artists and talents of all kinds! When you register, you’ll have two options: submit a project or join one or more teams per session. Unlike a traditional 48-hour film marathon, teams are formed at the start of the event—not before.

Can you be on multiple teams? Absolutely! Are you a makeup artist and an actor? Or a camera operator and a stunt performer? If a team no longer needs your skills, offer them to another team and become a true “kino%EFte”!

1. Production meeting: All participants introduce themselves one by one. Then, the project leaders present their idea or script.Teams are formed on the spot.

2. Let’s shoot! All weekend long. Just like in a traditional 48-hour film challenge, you’ll write, shoot, and edit your film together.The difference is that, since this isn’t a competition, if you’ve finished your tasks for one team, you can join another team!

3. Screening: The films will be shown at a screening open to the public.

L’événement Festival Kino Mirabilis Session #6 2 ans ! Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ