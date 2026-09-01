Festival Kino Visions 11 Marseille 1er Arrondissement
mercredi 23 septembre 2026 · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Festival Kino Visions 11
Du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026.
En fonction du programme. divers lieux Les Variétés, Artplexe, la Baleine Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 7.9 – 7.9 – 12.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-23
Pour fêter sa 11e édition, KinoVisions vous propose sept films inédits et rares venus d’Allemagne et d’Autriche
La 11e édition du Festival KinoVisions aura lieu du 23 au 27 septembre 2026. Elle offrira une sélection films germanophones, de grands classiques aux nouveautés. .
divers lieux Les Variétés, Artplexe, la Baleine Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur kinovisions1@gmail.com
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English :
To celebrate its 11th edition, KinoVisions presents seven unreleased and rare films from Germany and Austria
L’événement Festival Kino Visions 11 Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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